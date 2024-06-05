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Владимир Якушев: наше главное достояние - это люди

Общество, 19:52 04 июня 2024

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

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Если мы не будем вкладываться в людей, в образование и воспитание подрастающего поколения, то не достигнем тех высот, о которых говорим сегодня.

Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, подводя итоги пленарной сессии "Пространство будущего: Урало-Сибирский макрорегион". Мероприятие состоялось 4 июня на международной выставке "Россия" в Москве.

"Любое предприятие, любой муниципалитет или регион может гордиться ресурсами, основными фондами. Но главное наше достояние - это люди. Без людей мы с вами ничего не сделаем", - подчеркнул полпред.

По его словам, в повседневной работе, в первую очередь, необходимо обращать внимание на те поколения, которые идут за нами.

"От того, как мы в них вложимся, как мы их воспитаем, какое образование они получат, зависит, какой будет наша страна", - подытожил Владимир Якушев.

Напомним, в рамках дней регионального развития Урало-Сибирского макрорегиона главы Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, а также Ямала и Югры представили перспективные проекты по темам "Нефтегаз", "Технологический суверенитет" и "Инфраструктура", охватывающие различные отрасли экономики.

Николай Ступников

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