Владимир Якушев назвал доминанты развития Урало-Сибирского макрорегиона

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Уральский федеральный округ - это синергия Урала и Сибири, редкая по своему эффекту. Об этом заявил полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, открывая пленарную сессию "Пространство будущего: Урало-Сибирский макрорегион" на выставке "Россия" на ВДНХ 4 июня.

"Главные элементы Урало-Сибирского региона – это сила недр, людей и пространства. Основные доминанты его развития полностью совпадают с этими силами. Недра – это нефтегазовая и нефтехимическая отрасли, люди — это достижение технологического суверенитета, пространство – развитая инфраструктура. Уже сейчас мы многим можем гордиться. Но я уверен: главные достижения у нас ещё впереди", – подчеркнул полпред.

Полпред отметил, что на территории Уральского федерального округа проживает более 12 млн человек, добывается 55% нефти и 85% газа, производится 20% промышленной продукции страны.

"Важно, чтобы молодёжь оставалась жить и учиться работать в нашем округе, а наши вузы входили в список лучших в мире. Важно создать комфортную среду для жизни, а для этого надо, чтобы наши города и посёлки стали привлекательными и удобными для жизни - с парками, школами, детскими садами, центрами здоровья и услуг. Безусловно, в этом нам помогут новые национальные проекты", - добавил Владимир Якушев.

Он выразил уверенность, что все формируемые векторы развития будут исполнены, а озвученные цели достигнуты. Ведь Урал и Сибирь – это край людей особого сплава, место исполнения желаний.

Напомним, пленарная сессия проходит на международной выставке "Россия" в московском ВДНХ в рамках Дней регионального развития Урало-Сибирского макрорегиона. В ходе мероприятия главы Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, а также Ямала и Югры представляют перспективные проекты по темам "Нефтегаз", "Технологический суверенитет" и "Инфраструктура". Проекты охватывают различные отрасли экономики.

Дни регионального развития продолжатся 5 июня серией презентаций проектов-победителей конкурса "Россия - страна достижений".

Николай Ступников