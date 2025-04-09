Александра Моора избрали секретарем регионального отделения "Единой России"

| Фото: из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Губернатора Тюменской области Александра Моора избрали в качестве нового секретаря регионального отделения "Единой России". Голосование прошло на конференции регионального отделения партии.

“В партии состою с 2010 года. Более семи лет был секретарем Тюменского городского местного отделения, вхожу в состав Высшего совета. Дважды от "Единой России" баллотировался на пост губернатора Тюменской области. В марте председатель партии Дмитрий Анатольевич Медведев поддержал мою кандидатуру на должность руководителя регионального отделения”, – написал Александр Моор в своем Telegram-канале.

| Фото: из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Он поблагодарил однопартийцев за поддержку, оказанное доверие и отметил, что впереди много задач.

Также губернатор сказал спасибо за многолетнее и эффективное руководство региональным отделением Андрею Артюхову.