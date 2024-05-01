Дни Урало-Сибирского макрорегиона пройдут на выставке "Россия" 4 и 5 июня

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Дни регионального развития Урало-Сибирского макрорегиона пройдут на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве 4 и 5 июня, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в УФО Владимира Якушева.

4 июня состоится пленарная сессия "Пространство будущего: Урало-Сибирский макрорегион". Губернаторы регионов УФО представят перспективные проекты по трем тематическим линиям: "Нефтегаз", "Технологический суверенитет" и "Инфраструктура".

"Президент России Владимир Путин поставил задачи по реализации национальных целей развития до 2030 года. В основу презентаций субъектов Уральского федерального округа лягут перспективные проекты, которые охватывают разные отрасли экономики. Мы поговорим о силе людей, силе недр, силе пространства", - сказал полпред.

5 июня в павильоне №75 выставки "Россия" состоится серия презентаций проектов, которые набрали наибольшее количество голосов жителей в конкурсе "Россия – страна достижений". Предусмотрено три блока - инфраструктурные, туристические и молодежные проекты, которые будут реализованы в Урало-Сибирском макрорегионе до 2030 года. Голосование за номинантов идет на портале до 3 июня.