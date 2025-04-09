В Тюменской области за три года на ремонт фасадов направят 700 млн рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

700 млн рублей направят на ремонт фасадов в Тюменской области с 2024 по 2026 годы. За счет этих средств подрядные организации обновят внешние части 135 многоквартирных домов в регионе, приводит данные Фонда капитального ремонта департамент жилищно-коммунального хозяйства.

"С начала реализации региональной программы Фондом выполнены девять тысяч 963 работ по капитальному ремонту конструктивных элементов и инженерных систем в отношении трех тысяч 178 домов, в том числе отремонтированы 939 фасадов", - уточнили в департаменте.

Всего за 2024 г. строители отремонтировали шесть фасадов, план на 2025 г. – 82, по 47 из которых контракты уже подписаны с подрядчиками. В 2026 г. – предстоит обновить 47 внешних стен домов.