Возгорание сухой травы в Тюмени локализовано
Возгорание сухой растительности на Велижанском районе в Тюмени локализовано на площади 45 гектаров.
Об этом сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.
Напомним, горение сухой травы и растительности происходило на 6-м км Велижанского тракта.
В Тюменской области действует особый противопожарный режим. За нарушения требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность в виде штрафов, а также уголовная.
Для граждан — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 60 тыс. рублей; для юридических лиц — 400 тыс. до 800 тыс. рублей.