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Возгорание сухой травы в Тюмени локализовано

Происшествия, 19:56 09 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Возгорание сухой растительности на Велижанском районе в Тюмени локализовано на площади 45 гектаров.

Об этом сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Напомним, горение сухой травы и растительности происходило на 6-м км Велижанского тракта.

В Тюменской области действует особый противопожарный режим. За нарушения требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность в виде штрафов, а также уголовная.

Для граждан — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 60 тыс. рублей; для юридических лиц — 400 тыс. до 800 тыс. рублей.

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# возгорание , ГУ МЧС России по Тюменской области

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