Губернатор Тюменской области обозначил приоритеты развития нефтегазовой отрасли

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

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60 предприятий Тюменской области специализируются на высокотехнологичном нефтегазовом машиностроении. В Тюмени работают ведущие научно-технические институты крупнейших нефтегазовых компаний. В регионе делается многое для выпуска импортозамещающей продукции, создания условий для технологического суверенитета.

Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор сказал во время пленарной сессии "Пространство будущего: Урало-Сибирский макрорегион" на выставке "Россия" на ВДНХ в Москве 4 июня.

"Тюменская область - это исторический сплав характера и технологий. В регионе создана диверсифицированная экономика и благоприятный инвестиционный климат. Область занимает третье место в инвестиционном климате страны. За пять лет объём инвестиций превысил полтора триллиона рублей", - сказал Моор.

Для развития нефтегазовой отрасли в регионе компания "Газпром нефть" в 2024 году откроет исследовательский центр "Геосфера". Решать вопросы выпуска критической номенклатуры отрасли помогает Нефтегазовой кластер. В него вошли более 150 компаний из 22 регионов страны. В них создано 58 тысяч рабочих мест. Объём продукции - более 2,5 трлн рублей.

"Центром передовых исследований и разработок станет Промышленный технопарк ДСК 500. На территории площадью 158 тысяч квадратных метров будут открыты предприятия, ориентированные на разработку критически важных продуктов для нефтегазовой отрасли. С открытием технопарка появятся 56 новых производств и 2000 рабочих мест", - отметил глава региона.

В качестве примера импортозамещения углеводородного сырья Александр Моор привёл предприятие ЗапСибНефтехим а Тобольске. Производственная мощность площадки - 2,5 млн тонн полимеров в год. В 2023 году СИБУР начал строить в Тобольске новый завод по производству полипропилена мощностью 570 тысяч тонн в год.

По словам губернатора Тюменской области, Тобольск является мировым центром нефтегазовой химии. В сфере переработки сырья важное место занимает Тюменский нефтеперерабатывающий завод. Он выпускает около 6 млн тонн бензина и дизельного топлива по стандарту "Евро 5" в год.

Как заметил Александр Моор, все, что делается в области развития промышленности, инвестиционной политики, бизнеса, делается для людей.

"Человек в центре нашего внимания. К 2035 году численность молодых людей до 35 лет увеличится почти в два раза. В регионе работают шесть вузов, в них учатся более 50 тысяч студентов. В Тюмени реализуется стратегически важный проект - межвузовский кампус", - подчеркнул губернатор.

Главное пожелание, которое оставил Александр Моор на доске желаний Урало-Сибирского макрорегиона, это открыть до 2030 года межвузовский кампус мирового уровня.

Анжела Лебедева