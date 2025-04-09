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Тысячный фасад отремонтируют в Тюменской области в 2025 году

Общество, 19:33 09 апреля 2025

департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области | Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области

939 фасадов отремонтировано с начала реализации региональной программы капитального ремонта домов в Тюменской области. В 2025 году подрядные организации восстановят юбилейный — тысячный сад, сообщает информационный центр правительства региона.

"Подрядные организации выполняют работы "под ключ", с проектированием, выбором цветовой гаммы, с проектными решениями с точки зрения безопасности — применяются негорючие материалы, если мы говорим о навесных фасадах. На текущий год запланированы работы по ремонту 82 элементов. По 2026 году — 47 элементов попали в программу", – сказал директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев.

На сегодня по 47 домам уже заключены договоры на капитальный ремонт фасада, по трем идет заключение. Еще 32 фасада, среди которых и будет юбилейный, выставлены на конкурс для поиска исполнителя.

Всего в рамках краткосрочного плана 2024-2026 гг. в Тюменской области отремонтируют фасады 135 многоквартирных домов.

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# капитальный ремонт , фасады

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