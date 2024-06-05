Александр Моор рассказал о значении межвузовского кампуса для Тюменской области

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

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О значении строящегося в Тюмени межвузовского кампуса рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор, подводя итоги пленарной сессии "Пространство будущего: Урало-Сибирский макрорегион" на выставке "Россия" в Москве. Здесь 4 июня стартовали дни регионального развития Урало-Сибирского макрорегиона.

"Сегодня все конкурируют за людей, за молодёжь, - отметил Александр Моор. - Потому что именно молодые люди больше всего готовы к переезду из региона в регион".

А выбирая для обучения какой-либо вуз, молодые люди с большой вероятностью закрепляются именно в том регионе, где он расположен, находят там работу.

Александр Моор также подчеркнул, что видит только плюсы в создании кампусов в других регионах.

"Это очень хорошо, потому что вузы работают на разные специализации. Одному учебному заведению очень сложно сегодня конкурировать с точки зрения выпуска студентов. Поэтому выход вижу только в кооперации между вузами. Это как раз и есть создание межвузовских кампусов", - добавил губернатор.

Николай Ступников