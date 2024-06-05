Тюменцы сражаются за переходящий "Кубок особого сплава" в Москве

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Танцевально-песенный турнир "Кубок особого сплава" стартовал на международной выставке "Россия" в московском комплексе ВДНХ. Творческие коллективы из Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, а также ХМАО и ЯНАО состязаются в мастерстве за уникальный кубок, сделанный лучшими уральскими мастерами.

Обращение Владимира Якушева к участникам турнира озвучил заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Борис Кириллов.

"Сегодня на пленарной сессии дней Урала-Сибирского макрорегиона мы презентовали мощь экономики Урала, силу людей, которые трудятся на его предприятиях, энергию пространства, а также озвучили планы на будущее, - говорится в обращении полпреда. - Но есть ещё одна сила, которая ежедневно движет нашей территорией вперёд. Это сила творчества. Именно этой силой обладают люди, которые сегодня выйдут на сцену".

Оценивают выступления участников олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин и Народная артистка России Илзе Лиепа.

От Тюменской области выступает сборная по танцевальному спорту формейшн "Вера". Танцевально-песенный турнир проходит в рамках Дней регионального развития Урало-Сибирского макрорегиона "Пространство будущего" на ВДНХ.

Награда турнира - символ Урала и Сибири, изготовленный мастерами из Златоуста, которые славятся своими шедеврами художественной гравировки по металлу.

Переходящий кубок олицетворяет характер жителей Уральского федерального округа и был создан специально для этого турнира. Перед тем, как отправиться в Москву, он совершил путешествие по всем шести субъектам округа. В частности, посетил нефтяное месторождение в Югре и прокатился в кабине электропоезда "Ласточка" в транспортном узле Урало-Сибирского макрорегиона - Свердловской области.

Николай Ступников