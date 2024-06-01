Тюменский хирург представит инновационный диспенсер на выставке "Россия"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Двухконтурный инфильтрационный диспенсер для местной анестезии представит врач-хирург Железнодорожной больницы Тюмени, доктор медицинских наук, преподаватель Тюменского медуниверситета Лидия Комарова в Москве на выставке "Россия" в День изобретателя и рационализатора, 29 июня.

Разработка тюменского медика будет использоваться при проведении хирургических операций и заменит аналог иностранного производства. Он запатентован и готов к применению, сообщает пресс-служба вуза.

Устройство подает раствор для обезболивания. Автор усовершенствовала конструкцию, добавив вторую педаль, что освободит руки хирурга и облегчит его работу. Прибор дополнен теплообменником, он охлаждает физраствор и позволяет отказаться от применения местных анестетиков, которые не переносят пациенты с аллергией. Диспенсер также снабжен дисплеем и ультразвуковыми датчиками, с помощью которых можно блокировать пузырьки воздуха. Это повышает безопасность при проведении операции.

"Участие в выставке – это возможность показать продукт, чтобы найти площадку для его производства и выпустить пробную партию. Мы уже получили отклик руководителей трех российских медицинских центров, которые заинтересованы в приобретении прибора", - сказала Лидия Комарова.

Выставка инновационных разработок будет представлена в рамках марафона "Россия - страна изобретателей". Ожидается, что ее посетят представители Минобрнауки, Минпромторга, Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов.