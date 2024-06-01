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В Москве на билбордах приглашают посетителей выставки "Россия" в Тюменскую область

Общество, 19:14 29 июня 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Посетителей международной выставки "Россия" в Тюменскую область. Оригинальное приглашение размещено на билбордах Москвы, сообщает информационный центр регионального правительства.

Креатив первым запустил крупнейший российский интернет-магазин. Идея превратилась во флешмоб — ее подхватили другие и начали предлагать на билбордах свои варианты с обращениями.

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