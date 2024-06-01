В Москве на билбордах приглашают посетителей выставки "Россия" в Тюменскую область
Общество, 19:14 29 июня 2024
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области
Посетителей международной выставки "Россия" в Тюменскую область. Оригинальное приглашение размещено на билбордах Москвы, сообщает информационный центр регионального правительства.
Креатив первым запустил крупнейший российский интернет-магазин. Идея превратилась во флешмоб — ее подхватили другие и начали предлагать на билбордах свои варианты с обращениями.