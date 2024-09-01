Резидентам ДСК 500 предлагают построить промплощадки под ключ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Для резидентов промышленного технопарка ДСК 500 в Тюмени планируют строить производства под ключ. Такую услугу технического заказчика или модератора предлагает предпринимателям и компаниям Агентство инфраструктурного развития Тюменской области.

"Если у вас есть опыт производства какого-то продукта, но нет опыта строительства помещений для этого, либо складских, то мы готовы вам предложить услугу под ключ. Реализовать для вас этот проект в формате строительства под заказчика для дальнейшей продажи либо под аренду", - рассказал на встрече с предпринимателями генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Антон Ермолаев.

По его словам, главная цель такого предложения для бизнеса – это запуск проектов в короткие сроки с минимальной себестоимостью.

"Мы знаем как это сделать. Участники этого процесса - застройщик, инвестор, генпроектировщик, генподрядчик, логистика, авторский и строительный контроль. При этом есть технический заказчик, а по сути - модератор всего проекта. Мы и выступаем в роли модератора", - уточнил руководитель областного агентства.

Отметим, что первую очередь промышленного технопарка ДСК 500 в Тюмени сдадут к концу 2026 года.

Оксана Корнеенкова