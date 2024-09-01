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Тюменцы могут купить абонементы в Тюменскую филармонию со скидкой

Общество, 18:18 25 сентября 2024

Пресс-служба департамента культуры Тюменской области | Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области

Абонементы в Тюменскую филармонию со скидкой 25 % могут купить жители областной столицы на ярмарке с 27 по 29 сентября. Филармония подготовила 20 абонементов из трех-пяти программ.

У гостей ярмарки будет возможность приобрести любой из представленных товаров или составить личный филармонический абонемент, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

Ознакомиться с предложениями и датами концертов можно по ссылке. Время работы ярмарки: с 10 до 20 часов, в фойе 1 этажа.

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# скидки , Тюменская филармония

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