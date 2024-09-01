Тюменцы могут купить абонементы в Тюменскую филармонию со скидкой

| Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области | Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области

Абонементы в Тюменскую филармонию со скидкой 25 % могут купить жители областной столицы на ярмарке с 27 по 29 сентября. Филармония подготовила 20 абонементов из трех-пяти программ.

У гостей ярмарки будет возможность приобрести любой из представленных товаров или составить личный филармонический абонемент, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

Ознакомиться с предложениями и датами концертов можно по ссылке. Время работы ярмарки: с 10 до 20 часов, в фойе 1 этажа.