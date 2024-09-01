Что надо знать о ТО ВДГО?

| Фото: предоставлено пресс-службой ООО "Газпром межрегионгаз Север" | Фото: предоставлено пресс-службой ООО "Газпром межрегионгаз Север"

Что может произойти, если не проводить ТО ВДГО? Чем грозит самовольная перестановка, замена или подключении газового оборудования? Как пользоваться газом безопасно? Об этом в интервью главного инженера АО "Газпром газораспределение Север" Ильшата Сабитова.

1. Ильшат Фаатович, насколько обязательно проводить ТО ВДГО, с кем следует заключать договор?

Каждый собственник газового оборудования должен иметь договор на техническое обслуживание газового оборудования.

Исключительным правом на оказание услуг по ТО ВДГО/ВКГО наделены газораспределительные организации. Главным признаком таких организаций является осуществление транспортировки газа по газораспределительным сетям.

За уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте и отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию ВДГО и ВКГО МКД и ВДГО в жилом доме предусмотрен штраф.

2. С какой периодичностью проверяется газовое оборудование?

Проверять техническое состояние, внутридомового или внутриквартирного газового оборудования необходимо не реже 1 раза в год. Если специалист установил отсутствие тяги в дымоходах, оборудование отключается немедленно. Графики проведения технического обслуживания газового оборудования, расположенного в домах или квартирах, размещены на сайте АО "Газпром газораспределение Север". Главное – обеспечить доступ специалисту организации, с которой заключен договор.

3. Почему нельзя самим устанавливать новое газовое оборудование или ремонтировать имеющееся?

Самовольная замена и ремонт газовых приборов в России запрещены. Это прописано в "Правилах пользования газом в быту" — основном документе для потребителей. Никто не даст гарантий того, что, заменив старый прибор на новый, гражданин сделал все правильно и не допустил фатальной ошибки, которая впоследствии может привести к страшной трагедии. Причем, если в итоге такие действия приведут к трагедии, то также собственник понесет и уголовную ответственность.

4. Если техобслуживание провели своевременно, все в порядке, можно успокоиться или есть еще правила, которые следует неукоснительно соблюдать?

Правила простые, главное их соблюдать:

- использовать только исправное оборудование. Трещины в печной кладке, засоренный дымоход и другие подобные "мелочи" могут привести к негативным последствиям. Для человека угарный газ — сильнейший яд;

- позаботиться о хорошей вентиляции. В городских квартирах отравления случаются как раз в период межсезонья: центральное отопление не включено, от сырости и холода жильцы спасаются, используя газовые плиты. При недостаточной вентиляции даже такие "безопасные" приборы иной раз становятся причиной трагедий;

- не закрывать печную заслонку (шибер) при работающем оборудовании;

- своевременно заменять старое оборудование. Устаревшие печные горелки – частая причина несчастных случаев!

- не экономить на сигнализаторах загазованности помещений, они способствуют обнаружению опасной концентрации газов в помещении и отключению подачи газа.

5. Что сделать человеку, купившему дом или квартиру с газовым оборудованием?

При покупке или обмене жилья обязательно уточнить законность установленного газового оборудования, так как, приобретая такую недвижимость, вы принимаете на себя ответственность за незаконно установленные газовые приборы. Заключить договор на ТО ВДГО на имя собственника помещения, вызвать мастера газовой службы и провести техобслуживание газовых приборов. После завершения работ прослушать инструктаж безопасности.

Соблюдать правила и пользоваться "голубым топливом" с удовольствием!

пресс-служба ООО "Газпром межрегионгаз Север"