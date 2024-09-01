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Более 200 опор освещения установили на дороге из Тобольска до аэропорта

Общество, 19:37 26 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

247 опор освещения установили на дороге из Тобольска до аэропорта "Ремезов". Все они оснащены светодиодными энергосберегающими светильниками. Также проектом предусмотрены три шкафа управления наружным освещением. Это позволит обеспечить стабильную и эффективную работу всей системы, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Проект реализован на участке протяженностью 7,3 км дороги Тобольск – Вагай. Это самый протяженный объект строительства освещения в текущем году. Всего до конца года на региональных дорогах планируют построить и запустить более 22 км новых участков наружного освещения, что значительно улучшит безопасность и комфорт передвижения на них.

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# Главное управление строительства Тюменской области

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