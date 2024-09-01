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Тюменские студенты погрузились в атмосферу Древней Руси

Общество, 18:51 27 сентября 2024

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Студенты 1-3 курсов ТюмГУ, участники образовательного трека "Капитаны", приняли участие в интенсиве, который прошел в формате лагеря "Древняя Русь" на базе практики и отдыха Лукашино. Это мероприятие предоставило студентам редкую возможность выйти за рамки повседневной жизни и погрузиться в новую, насыщенную реальность, пишет управление стратегических коммуникаций тюменского вуза.

Участники примеряли на себя разные роли - от дипломата и ремесленника до фермера и воина, принимая решения и неся за них ответственность в безопасной обстановке.

"Выполняя задания, каждая группа смогла продемонстрировать свою силу, мудрость и стратегическое мышление. Такие уникальные образовательные интенсивы в Тюменский госуниверситет помогают студентам не только весело провести время, но и совершенствовать ключевые навыки, востребованные в современном мире", – отметила координатор трека Жарадат Арсимурзаева.

Участники высоко оценили возможность познакомиться с разными культурами и традициями, а также применить полученные знания на практике в игровой форме. Этот опыт стал для них ценным дополнением к академическому обучению, предоставив новые возможности для личностного и профессионального развития.

Трек "Капитаны" продолжает реализацию инновационных подходов к обучению, направленных на всестороннее развитие студентов и их подготовку к успешной карьере. Миссия - воспитать новое поколение предпринимателей и управленцев, способных пополнить интеллектуальную и бизнес-элиту страны, создавать масштабные проекты и корпорации, работающие на благо России.

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# студенты , ТюмГУ

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