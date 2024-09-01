  • 27 сентября 202427.09.2024пятница
  • USD92,4074
    EUR103,1931
  • В Тюмени 17..19 С 4 м/с ветер западный

Четырех человек спасли тюменские пожарные

Происшествия, 13:53 27 сентября 2024

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Двух человек спасли из задымленных помещений тюменские пожарные, еще двоих эвакуировали на свежий воздух. Пожар произошел из-за короткого замыкания в многоквартирном доме по ул. Энергостроителей 25 26 сентября, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Специалисты рекомендуют постоянно следить за исправностью и целостностью электропроводов, розеток, вилок и электрошнуров; доверять монтаж исключительно профессионалам; использовать только сертифицированную электрофурнитуру.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГУ МЧС России по Тюменской области , электропроводка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:15 27.09.2024 20 тыс. пачек немаркированных сигарет пытались реализовать в Тюменской области
13:53 27.09.2024Четырех человек спасли тюменские пожарные
11:08 27.09.2024Жителя Тобольска осудили за гибель человека на строительной площадке
17:45 26.09.2024Пять лет тюрьмы грозит тюменцу за кражу велосипеда