Четырех человек спасли тюменские пожарные

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Двух человек спасли из задымленных помещений тюменские пожарные, еще двоих эвакуировали на свежий воздух. Пожар произошел из-за короткого замыкания в многоквартирном доме по ул. Энергостроителей 25 26 сентября, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Специалисты рекомендуют постоянно следить за исправностью и целостностью электропроводов, розеток, вилок и электрошнуров; доверять монтаж исключительно профессионалам; использовать только сертифицированную электрофурнитуру.