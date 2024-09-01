Четырех человек спасли тюменские пожарные
Происшествия, 13:53 27 сентября 2024
| Фото: МЧС Тюменской области
Двух человек спасли из задымленных помещений тюменские пожарные, еще двоих эвакуировали на свежий воздух. Пожар произошел из-за короткого замыкания в многоквартирном доме по ул. Энергостроителей 25 26 сентября, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.
| Фото: МЧС Тюменской области
Специалисты рекомендуют постоянно следить за исправностью и целостностью электропроводов, розеток, вилок и электрошнуров; доверять монтаж исключительно профессионалам; использовать только сертифицированную электрофурнитуру.