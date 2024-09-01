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Тюменских школьников приглашают на курс по разработке игр

Общество, 10:52 28 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменских школьников приглашают на курс по разработке игр.

В регионе с 2021 года реализуется проекта "GameDev станция", в рамках которого участники проходят курс образовательных треков, развивающих необходимые компетенции. Занятия проходят на базе Центра робототехники и автоматизированных систем управления.

Как сообщает "Тюменская область сегодня" в областном департаменте информатизации, проект был создан в целях подготовки специалистов в узкопрофильной сфере. Обучение проводится по трем программам. Они рекомендованы для учащихся 8-11 классов (от 13 до 17 лет). Каждая программа рассчитана на один учебный год. А в финале ребята проходят итоговое тестирование и защищают разработанные за время обучения проекты.

Система классов, образовательных программ и мероприятий направлена на развитие у школьников региона навыков, необходимых для реализации своего потенциала в сфере разработки игр.

Направление разработки и создания компьютерных игр активно развивается и набирает все большую популярность, в том числе и в Тюменской области. В связи с этим в регионе уже несколько лет проводится конкурс "Весенний турнир GameDev станции" и количество участников состязания ежегодно прирастает. Юные программисты выявляют сильнейшего в двух направлениях: "Разработка компьютерных игр" и "3D моделирование для компьютерных игр".

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