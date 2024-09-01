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89 тысяч рублей отдала жительница Заводоуковска мнимым операторам сотовой связи

Происшествия, 17:23 30 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

89 тысяч рублей лишилась жительница Заводоуковска, поверив мнимым операторам сотовой связи, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Женщина рассказала, что ей поступил звонок с незнакомого номера. Мужчина представился сотрудником сотовой компании и сказал, что у нее заканчивается срок действия сим-карты. Заявительницу смутил звонок, поскольку за несколько дней до случившегося она обращалась в салон сотовой связи для замены сим-карты.

Злоумышленник пояснил собеседнице, что услуга была оказана неверно и убедил ее в том, что необходимо продлить договор и назвать код, поступивший в сообщении. Потерпевшая назвала код, после чего ей пришло уведомление о списании денежных средств.

Возбуждено уголовное дело.

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