89 тысяч рублей отдала жительница Заводоуковска мнимым операторам сотовой связи

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

89 тысяч рублей лишилась жительница Заводоуковска, поверив мнимым операторам сотовой связи, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Женщина рассказала, что ей поступил звонок с незнакомого номера. Мужчина представился сотрудником сотовой компании и сказал, что у нее заканчивается срок действия сим-карты. Заявительницу смутил звонок, поскольку за несколько дней до случившегося она обращалась в салон сотовой связи для замены сим-карты.

Злоумышленник пояснил собеседнице, что услуга была оказана неверно и убедил ее в том, что необходимо продлить договор и назвать код, поступивший в сообщении. Потерпевшая назвала код, после чего ей пришло уведомление о списании денежных средств.

Возбуждено уголовное дело.