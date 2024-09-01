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Передвижной маммограф примет пациенток в Армизонском районе

Общество, 17:45 30 сентября 2024

Администрация Армизонского района | Фото: Администрация Армизонского района

Маммографический комплекс будет работать в филиале Областной больницы № 4 в селе Армизонском с 1 по 7 октября. Далее он отправится по сельским поселениям: 8 и 9 октября медицинская бригада будет принимать в селах Капралиха и Раздолье, 10 октября – в Семискуле, 11 октября – в Снегирево, сообщает пресс-служба администрации Армизонского района.

Врачи рекомендуют пройти обследование женщинам старше 40 лет, а также тем, у кого в семье были случаи рака молочной железы. Регулярная маммография раз в 1-2 года позволяет выявлять заболевания на ранней стадии и начинать своевременное лечение.

Этот рентгенологический метод позволяет обнаружить не только опухоли, но и другие аномалии: кисты или доброкачественные образования. Если будут обнаружены подозрительные изменения, врач может назначить дополнительные исследования - УЗИ или биопсию.

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# Армизонский район , здравоохранение , маммография

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