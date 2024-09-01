Ишимские ветераны получили знаки "За спасение города"

| Фото: ТГ-канал Федора Шишкина | Фото: ТГ-канал Федора Шишкина

Знаки "За спасение города" вручил коллективам Общественного совета и городского Совета ветеранов глава Ишима Федор Шишкин в преддверие Дня пожилого человека.

"Поздравил наших неутомимых ветеранов с наступающим Днем мудрости и уважения - даже на заслуженном отдыхе представители серебряного возраста посвящают себя волонтерской деятельности и служению родному городу", - рассказал он в своих соцсетях.

В ходе встречи глава Ишима рассказал о состоянии дел в городе, реализации проектов благоустройства, поделился планами, ответил на вопросы. Федор Шишкин поблагодарил земляков за труд, активную помощь в развитии Ишима, вклад в воспитание подрастающего поколения, пожелал крепкого здоровья и долгих лет жизни.