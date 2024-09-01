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133 тысяч молодых людей пополнят ряды Вооруженных сил России в осенний призыв

Общество, 18:18 30 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Осенний призыв стартует в России 1 октября и продлится до 31 декабря. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области со ссылкой на документ, который опубликован на портале правовой информации. Ряды Вооруженных сил РФ за это время пополнят 133 тыс. молодых людей.

Призыву подлежат молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающие в запасе.

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