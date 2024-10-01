Тюменские хирурги удалили пациентке опухоль весом полтора килограмма

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Хирурги тюменской ОКБ №1 помогли пациентке с серьезной патологией. Врачи обнаружили у нее увеличенную щитовидную железу с признаками компрессии органов шеи. Опасная опухоль разрасталась внутрь, а нижней частью уходила за грудину. Пациентка жаловалась на затрудненное дыхание и трудности при глотании, поэтому для начала ее направили на фиброгастроскопию. Во время процедуры женщина потеряла сознание, ее направили в реанимацию, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

"Опухоль была очень большой, и был риск осложнений. Прежде всего это кровотечение, ведь рядом находятся крупные сосуды. Не повредив трахею, пищевод, гортанные нервы, нужно было визуализировать и выделить паращитовидные железы. И у нас все получилось, операция прошла благополучно и длилась два часа", - сказал врач хирург - эндокринолог Азат Салаватуллин.

Специалисты удалили значительно увеличенную, патологически измененную щитовидную железу весом около 1,5 кг. Она превышала норму более чем в 10 раз. На шестые сутки пациентку выписали. Теперь ей предстоит принимать заместительную терапию и продолжать регулярно проходить обследования.