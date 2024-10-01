Иркутский наркосбытчик на восемь лет отправился в колонию строго режима

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

К восьми годам колонии строгого режима Заводоуковский районный суд приговорил наркосбытчика из Иркутской области, а также конфисковал его автомобиль Mercedes-Benz.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, суд установил, что 27-летний обвиняемый разработал схему незаконного сбыта наркотиков через систему тайников и создал для этого преступную группу.

С января 2022 года по март 2023 года они совершили 93 наркопреступления. В апреле 2023 года подсудимый в состоянии наркотического опьянения ехал из Санкт-Петербурга в Иркутск и был задержан в Заводоуковском районе.

При задержании из автомобиля Mercedes, а также из квартиры и тайников в Иркутске изъято более 8,5 кг растительных и синтетических наркотиков.

Также выяснилось, что подсудимый для легализации полученных от сбыта наркотиков 3,7 млн рублей совершал различные финансовые операции и сделки по банковским переводам.

Суд назначил иркутянину наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет, на четыре года лишил его права управлять транспортом и конфисковал автомобиль в доход государства.