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Тюменцы могут передать пожилым теплые вещи и пряжу для вязания

Общество, 16:05 01 октября 2024

сообщество "Мы несем добро. Эко-движение в Тобольске" во ВКонтакте (архив) | Фото: сообщество "Мы несем добро. Эко-движение в Тобольске" во ВКонтакте (архив)

Теплые носки, варежки, средства гигиены, а также пряжу и спицы для вязания могут передать для пожилых людей неравнодушные тюменцы. Ежегодную благотворительную акцию "Пусть осень жизни будет золотой" организовал региональный центр "Семья", сообщает пресс-служба учреждения.

"Наши бабушки и дедушки — хранители мудрости и жизненного опыта. Их доброта и терпение вдохновляют нас, а сила и стойкость служат примером для будущих поколений. Одинокие бабушки и дедушки нуждаются в любви, тепле и заботе. Для них важно жить в комфорте и чувствовать себя нужными. Подарить эти чувства пожилым людям – просто", - отмечают организаторы.

Предметы первой необходимости можно принести до 7 октября на ул. Амурская, 150. Контактный телефон +79634524511, Татьяна Степановна, руководитель проекта "Творить добро — просто!".

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# благотворительность , региональный центр Семья

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