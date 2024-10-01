В Тюмени открылась обновленная экспозиция музея истории областного суда

| Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия"

В год 80-летия судебной системы Тюменской области открылась обновленная экспозиция музея истории Тюменского областного суда. Это, по словам председателя Тюменского областного суда Вячеслава Антропова, большое событие.

"У нас уже существовал музей, но с учетом тех изменений, которые произошли, новых технологий хотелось его обновить, - рассказал он журналистам. – У нас много информации, которую хочется сохранить и показать. И новая экспозиция позволяет это сделать. С учетом электронных носителей мы имеем возможность показать и то, что уже существовало ранее".

Вячеслав Антропов напомнил, что музей правосудия в областном суде начали создавать еще в прошлом веке по инициативе тогдашнего председателя Владимира Беляева.

"Мы все эти годы старались максимально наполнить фонды. Некоторые экземпляры, которые мы разыскивали по архивам районных судов, просто уникальны. Например, в Казанском районном суде мы обнаружили гражданское дело от 8 июня 1941 года. Это очень интересный документ, по которому можно проникнуться теми реалиями, в которых работали суды в предвоенные годы. Некоторые решения написаны на обоях, на обратной стороне уже использованных листов".

Одним из ценнейших экспонатов обновленной экспозиции стало антикварное издание Свода законов Российской империи 1861 года, подаренное музею председателем Совета судей Тюменской области Александром Величко.

"Я когда писал диссертацию, скупал редкие юридические издания. Одно из самых ценных подарил музею", - рассказал он.

В обновленном музее, по словам его хранителей, немало и других ценных подарков. В тишине его небольшого зала звучал голос Лидии Руслановой. Ее антикварную пластинку музею также подарила одна из ветеранов.

По словам директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирины Широковой, экспозиция, которая открылась в музее истории Тюменского областного суда, является смыслообразующей.

"Пока мы помним нашу историю, помним и чтим старшее поколение, у нас есть будущее, - заявила она. - Я надеюсь, что эта экспозиция будет работать и на будущие поколения. Молодежь и школьники смогут приобщиться и узнать историю не только судебной системы Тюменской области, но и через нее узнать и историю региона".

Борис Олейник