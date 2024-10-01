Яблоневая аллея украсила территорию ГАУ Северного Зауралья в юбилейный для вуза год

| Фото: Пресс-служба ГАУ Северного Зауралья | Фото: Пресс-служба ГАУ Северного Зауралья

65 яблонь - по числу лет работы Государственного аграрного университета Северного Зауралья - высадили на территории к юбилею вуза и 80-летию Тюменской области.

В церемонии закладки аллеи приняли участие заместитель губернатора региона, директор департамента АПК Владимир Чейметов, ректор университета Елена Бойко, глава КФХ "Плодовое" Светлана Гаврилова, председатель комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Тюменской областной думы Владимир Ковин, Почетный гражданин Тюменской области Юрий Конев, а также ветераны, выпускники, преподаватели и студенты университета, представители департамента АПК.

| Фото: Пресс-служба ГАУ Северного Зауралья | Фото: Пресс-служба ГАУ Северного Зауралья

"Заложить яблоневую аллею в Международный день пожилых людей и в год празднования 65-летия университета - очень символично, – подчеркнула Елена Бойко. - Ведь именно вы, дорогие ветераны, стояли у истоков развития единственного аграрного вуза в регионе. Примите нашу благодарность за ваш вклад и созидательный труд. Желаем вам крепкого здоровья и долгих лет жизни!"

"Хочу пожелать нашим ветеранам здоровья и благополучия, – обратился к гостям Владимир Чейметов. - До сих пор мы с вами на связи! Знаю, как вы радуетесь успехам Тюменской области на аграрном поприще, а ведь основоположниками столь хорошего задела были именно вы. Сейчас мы лишь воплощаем то, что было сделано многие годы назад. Молодежи желаю перенимать этот замечательный опыт и с гордостью нести знамя агропромышленников региона!", - заключил он.

| Фото: Пресс-служба ГАУ Северного Зауралья | Фото: Пресс-служба ГАУ Северного Зауралья

Примечательно, что саженцы деревьев для аллеи - это подарок выпускницы Тюменского сельскохозяйственного института 1984 года, главы КФХ "Плодовое" Светланы Гавриловой, сообщает пресс-служба вуза.