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Тюменцы серебряного возраста отметили праздник на улице Дзержинского

Общество, 20:44 01 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Международный день пожилого человека отметили тюменцы на пешеходной улице Дзержинского. Здесь состоялся областной форум "На 55 с плюсом!", сообщает информационный центр правительства региона.

Для участников были организованы спортивные мастер-классы, выступления творческих коллективов, занятия по шахматам, экспресс-экскурсии и ярмарка.

"Этот год объявлен Годом семьи. Мы отразили это в концепции форума: организовали площадки, которые объединяют молодое и старшее поколения. Ключевыми задачами форума стали – возможность участников продемонстрировать свои навыки, рассказать о своих организациях, привлечь единомышленников и узнать о проектах, которые делают в регионе для людей "серебряного возраста", - рассказал директор департамента социального развития Тюменской области Дмитрий Грамотин.

Форум прошел в рамках акции "Пусть осень жизни будет золотой". На протяжении октября во всех муниципальных образованиях Тюменской области пройдут мероприятия для людей старшего поколения: концерты, спектакли, спортивные мастер-классы, школы здоровья, дни открытых дверей в центрах занятости.

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# День пожилого человека , пенсионеры , праздник , улица Дзержинского

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