В Тюменской области изменились правила проезда детей в междугородних автобусах

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новые правила продажи билетов для детей на междугородние перевозки действуют в Тюменской области с 1 октября.

Теперь нужно приобретать отдельный билет на ребенка любого возраста, с предоставлением ему места для сидения, который оборудован ремнем безопасности. Родители смогут купить билеты на проезд 2-х детей не старше 12 лет со скидкой 50%.

Отметим, ранее родители могли перевозить одного ребенка в возрасте до пяти лет бесплатно. Место ему при этом не выделялось. Но такая перевозка нарушает требования, которые обязывают каждого пассажира быть пристегнутым ремнями безопасности, сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.