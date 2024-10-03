Профессор ТюмГУ выступит на дискуссии кинофестиваля "Ноль Плюс"

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Открытая дискуссия "Жизнь в расширяющемся мире: как технологии формируют наше будущее" пройдет в рамках Международного кинофестиваля "Ноль Плюс" в коворкинге "Улетная точка" в Тюмени 3 октября.

Одним из спикеров станет профессор Школы перспективных исследований ТюмГУ, получивший степень PhD по визуальным исследованиям в Гарвардском университете, Девин Вангерт, сообщает пресс-служба вуза.

Вторым спикером выступит культурный критик, писатель и предприниматель, специализирующийся на цифровых гуманитарных науках, цифровых медиа, философии и искусстве, иранец Хоссейн Шейхолеслами.

"Очевидно, что началась новая эра, основанная на тройке технологий: искусственный интеллект, расширенная реальность (XR) и блокчейн. Если мы хотим быть создателями контента этой новой эры, мы должны знать, как будет выглядеть обычный день в ближайшем будущем. В рамках дискуссии мы попробуем разобраться в этом вопросе и выяснить, как изменятся основные понятия жизни под влиянием этих технологий", – рассказал о предстоящей дискуссии Хоссейн Шейхолеслами.

Вход свободный по регистрации. Рабочий язык: английский.