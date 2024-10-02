Тюменские медколледжи наладят сотрудничество с учреждениями Югры и Ямала

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Коллаборации "Колледж – вуз – медицинское учреждение" появятся по всей стране до 2030 г. Колледжи Тюменской области начнут сотрудничать с учреждениями Югры и Ямала, сообщает пресс-служба Тюменского медуниверситета в День среднего профессионального образования, 2 октября.

В Тюменском медицинском университете по программам СПО обучаются 250 студентов. В вузе реализуются программы по специальностям: сестринское дело, лечебное дело, акушерское дело, лабораторная диагностика, фармация, стоматология ортопедическая и стоматология профилактическая.

Накануне профессионального праздника преподаватель кафедры теории и практики сестринского дела Ольга Важенина приняла участие в работе Всероссийской научно-практической конференции "Специалисты среднего звена в медицине и фармации: подготовка, аккредитация и трудовая деятельность".

В ходе конференции большое внимание было уделено вовлечению университетов в работу колледжей для трансляции лучших практик в сфере образования, воспитательной и исследовательской деятельности. Состоялся обмен опытом с представителями других образовательных организаций. Участники обсудили вопросы трудоустройства и профориентации, посетили экскурсию по учебному центру Минздрава.

"Было приятно отметить, что наше оборудование не отличается от уровня министерства, а в чем-то даже и лучше: у нас оно ультрасовременное, последние фантомы, которые нам поступили, отличаются и по качеству изготовления, и по технологиям. Они выполнены с подсветкой для наглядности манипуляций, мы видим не только трубку, но и расположение внутренних органов – желудок, пищевод, трахея, и студент понимает, что происходит с организмом человека", - рассказала преподаватель.

ТМУ реализует программы СПО второй год. В этом году набрано 100 студентов на бюджетные места, летом 2025 состоится первый выпуск по специальности "Сестринское дело".

"В наших студентах радует их желание познавать новое, погружаться в новый мир, так как медицинские специальности требуют постоянного развития. Нет такого, что ты закончил учебное заведение - и все. Каждые пять лет необходимо проходить повышение квалификации. Хочется, чтобы студенты с желанием познавали то, что мы им преподаем", - напутствовала Ольга Важенина.