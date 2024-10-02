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В Тюмени завершился сезон работы пыльцевой ловушки

Общество, 14:04 02 октября 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сезон работы пыльцевой ловушки завершился в Тюмени. С наступлением холодов по ночам воздух в областной столице очистился от аллергенов – пыльцы, плесени и спор грибов, сообщает медицинский центр "Парацельс".

"Пыльцевая станция завершила свою работу в этом году, и теперь мы можем смело сказать: сезонные аллергены покинули город. Сейчас самое время переключить свое внимание на другие задачи – учебный год в разгаре, а зима не за горами. Чувствительным людям стоит быть особенно внимательными к аллергенам внутри помещений, респираторным инфекциям и воздействию сухого холодного воздуха", - уточняется в сообщении.

медицинский центр "Парацельс" | Фото: медицинский центр "Парацельс"

Отметим, пыльцевая станция в 2024 году отработала уже девятый сезон. Это совместный проект "Парацельса" и ученых Тюменского государственного университета. Оборудование улавливает пыльцу и другие аллергены. Далее идет расчет их концентрации на один кубометр воздуха.

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# аллергия , ученые

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