В Тюмени завершился сезон работы пыльцевой ловушки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сезон работы пыльцевой ловушки завершился в Тюмени. С наступлением холодов по ночам воздух в областной столице очистился от аллергенов – пыльцы, плесени и спор грибов, сообщает медицинский центр "Парацельс".

"Пыльцевая станция завершила свою работу в этом году, и теперь мы можем смело сказать: сезонные аллергены покинули город. Сейчас самое время переключить свое внимание на другие задачи – учебный год в разгаре, а зима не за горами. Чувствительным людям стоит быть особенно внимательными к аллергенам внутри помещений, респираторным инфекциям и воздействию сухого холодного воздуха", - уточняется в сообщении.

| Фото: медицинский центр "Парацельс" | Фото: медицинский центр "Парацельс"

Отметим, пыльцевая станция в 2024 году отработала уже девятый сезон. Это совместный проект "Парацельса" и ученых Тюменского государственного университета. Оборудование улавливает пыльцу и другие аллергены. Далее идет расчет их концентрации на один кубометр воздуха.