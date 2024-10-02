Верховая езда поможет справиться с тревогой за родных семьям бойцов СВО из Ишима

| Фото: Конный клуб "Кентавр" г. Ишим во "ВКонтакте" | Фото: Конный клуб "Кентавр" г. Ишим во "ВКонтакте"

120 семей участников СВО стали участниками проекта "Вместе мы справимся" в Ишиме. Его цель – помочь женам, детям и родителям бойцов справиться со своими страхами, уменьшить чувство тревоги и улучшить настроение с помощью верховой езды в конном клубе "Кентавр".

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила директор клуба Евгения Пшеничникова.

Она пояснила, что участниками проекта станут более 240 человек в составе 12 групп. Каждая из них с сентября 2024 по сентябрь 2025 года пройдет месячную комплексную поддержку. Она включает в себя адаптивную верховую езду, групповые и индивидуальные занятия с психологом, процедуры электросна. Также для членов семей военнослужащих и погибших участников СВО проведут групповые обучающие занятия, досуговые мероприятия: квесты, экскурсии, викторины и другие.

| Фото: Конный клуб "Кентавр" г. Ишим во "ВКонтакте" | Фото: Конный клуб "Кентавр" г. Ишим во "ВКонтакте"

"Важно в нынешних реалиях оказывать всяческую поддержку семьям, у которых родные находятся в зоне спецоперации. А также тем, чьи близкие погибли в ходе выполнения боевых задач. Такая помощь, тепло и положительные эмоции им необходимы", - подчеркнула Евгения Пшеничникова.

Она отметила, что первая группа уже прошла программу. От участников поступили хорошие отзывы, разбор полетов поможет организовать работу со следующими группами на более высоком уровне.

Добавим, проект "Вместе мы справимся" стал победителем конкурса на предоставление грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества в 2024 году и получил поддержку в размере 999 тыс. 523 рублей.

| Фото: Конный клуб "Кентавр" г. Ишим во "ВКонтакте" | Фото: Конный клуб "Кентавр" г. Ишим во "ВКонтакте"

Инна Кондрашкина