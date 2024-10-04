Церемонию очищения пройдут тюменцы на фестивале коренных малочисленных народов Севера

| Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области | Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области

Церемонию очищения пройдут тюменцы на II областном фестивале коренных малочисленных народов Севера на ул. Дзержинского в Тюмени 5 октября, начало – в 15 часов.

В программе фестиваля: торжественное открытие "Волшебный мир Севера"; концертная программа творческих коллективов Тюменской области; выставка декоративно-прикладного творчества; мастер-классы "Северные узоры". Для взрослых и детей подготовили игры северных народов. Также их ждут интерактивная программа "Сказки в чуме" и флешмоб "Куренька".

Все желающие смогут сфотографироваться с живыми северными оленями.

“Северный народ – это яркий пример неизменной любви к своей земле: ненцы, ханты, манси берегут природу родного края, животных и птиц, чтут традиции своего народа, чтобы сохранить все для последующего поколения”, – сказали в комитете по делам национальностей Тюменской области.

Возрастное ограничение: 0+.