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Церемонию очищения пройдут тюменцы на фестивале коренных малочисленных народов Севера

Общество, 11:29 04 октября 2024

комитет по делам национальностей Тюменской области | Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области

Церемонию очищения пройдут тюменцы на II областном фестивале коренных малочисленных народов Севера на ул. Дзержинского в Тюмени 5 октября, начало – в 15 часов.

В программе фестиваля: торжественное открытие "Волшебный мир Севера"; концертная программа творческих коллективов Тюменской области; выставка декоративно-прикладного творчества; мастер-классы "Северные узоры". Для взрослых и детей подготовили игры северных народов. Также их ждут интерактивная программа "Сказки в чуме" и флешмоб "Куренька".

Все желающие смогут сфотографироваться с живыми северными оленями.

“Северный народ – это яркий пример неизменной любви к своей земле: ненцы, ханты, манси берегут природу родного края, животных и птиц, чтут традиции своего народа, чтобы сохранить все для последующего поколения”, – сказали в комитете по делам национальностей Тюменской области.

Возрастное ограничение: 0+.

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# коренные народы Севера

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