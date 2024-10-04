Тюменские врачи будут принимать жителей Упоровского района с 7 по 14 октября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Региональный проект "Здоровое село" пройдет в Упоровском районе с 7 по 14 октября. Выездная бригада врачей из Тюмени проведет осмотры, диагностику, назначит или скорректирует лечение. Граждане смогут обратиться к терапевту, кардиологу, врачу УЗИ, неврологу, хирургу, акушеру-гинекологу, психиатру-наркологу, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Наши задачи - это улучшение здоровья сельских жителей, ранняя диагностика хронических заболеваний, увеличение продолжительности жизни. Мы должны поддерживать их здоровье, независимо от удаленности места проживания", - отметил заведующий Упоровским филиалом Областной больницы № 12 Алексей Речкин.

График работы выездной бригады: 7 октября – с. Ингалинское; 8 октября – с. Суерка; 9 октября – с. Коркино; 10 октября – с. Буньково; 11 и 12 октября – с. Пятково; 13 и 14 октября – с. Емуртла.

Запись к узким специалистам — после осмотра врачом-терапевтом (фельдшером). Дополнительная информация по телефону: 8 (34541) 3-19-99.

При посещении врача необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС, СНИЛС.