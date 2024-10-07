Никольскую книжную ярмарку из Ишима презентуют на конкурсе "Самый читающий регион"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Проект "Никольская книжная ярмарка" участвует во Всероссийском конкурсе "Самый читающий регион". Ярмарка проводится в Ишиме с 2019 года и за это время стала брендом города и региона.

Мероприятие объединяет читателей и всех участников книжной отрасли Тюменской области. На книжной ярмарке проходят книжные выставки и презентации книг, телемосты, методические встречи, мастер-классы, встречи с писателями – лауреатами премии имени Ершова. В 2023 и 2024 году проект поддержан грантом президентского фонда культурных инициатив, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Всероссийский конкурс "Самый читающий регион" призван оценить и поощрить вклад территорий в развитие литературы и повышение доступности чтения. Итоги конкурса подведут в конце года. Регион-победитель удостоят статуса "Литературный флагман России".