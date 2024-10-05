Тюменские активисты профсоюзов отметили Всемирный день действий автопробегом

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Автопробег, посвященный Всемирному дню действий "За достойный труд!", состоялся в Тюмени 5 октября. На улицы областного центра выехали 12 машин. Их задача - привлечь внимание тюменцев к профсоюзному движению.

Организатором мероприятия выступило областное объединение профсоюзов. Как отмечает его председатель Михаил Кивацкий, автопробег проводят не первый год. Традиционно к нему присоединяются представители отраслевых профсоюзов работников жизнеобеспечения, народного образования, культуры.

"Основной лозунг акции – "Достойный труд – основа благополучия семьи!". Ранее президент Российской Федерации говорил о том, что минимальный размер оплаты труда должен вырасти до 35 тысяч рублей к 2030 году. И многое решается на уровне предприятий в диалоге между работодателями и наемными работниками через представителей профсоюзов", — сказал Михаил Кивацкий.

Также в рамках Всемирного дня действий "За достойный труд!" организуют собрания трудовых коллективов, встречи с главами администрации на уровне муниципальных образований, заседание областной трехсторонней комиссии.

Машинист энергоблока ТЭЦ-1 Александр Данилов - активный участник профсоюзного движения. К автопробегу он присоединился впервые. "На предприятии постоянно проходят мероприятия от профсоюза: выезды на природу, велопробеги и многое другое. В этот раз пригласили поучаствовать в автопробеге, мне стало интересно, поэтому я здесь. Хочется, чтобы работники профсоюза активнее проявляли себя, продвигали свои пожелания, предложения, чтобы люди знали, что на предприятиях есть профсоюзы — организации, которые представляют интересы всех сотрудников", — поделился он.

Председатель Тюменской территориальной организации общероссийского профсоюза работников дорожного хозяйства и автомобильного транспорта Нугуман Залялетдинов участвует в автопробеге регулярно. "Идея заключается в том, чтобы каждый год большее количество жителей региона узнавали о том, что мы есть, и мы помогаем решать разные вопросы, добиваться достойных условий труда", — сказал он.

Колонна пробега стартовала от здания Дворца спорта на ул. Розы Люксембург. Проехала по улицам Челюскинцев, Ленина, Республики — до автовокзала. Затем отправилась в обратном направлении - по улице 50 лет Октября до ДК "Нефтяник" и вернулась на точку старта.

Михаил Кивацкий добавил, что далее три автомобиля поедут до Заводоуковска, где молодежь организует тематический квест. В ближайших планах - встреча председателя областного объединения профсоюзов, руководителей отраслевых комитетов профсоюзов, директора департамент труда и занятости населения Тюменской области Александра Сидорова и главы Заводоуковска Светланы Касеновой.

Инна Пахомова