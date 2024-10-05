Как правильно сажать тюльпаны осенью, рассказали тюменские агрономы

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Осень - оптимальное время для посадки тюльпанов, напоминают агрономы филиала "Россельхозцентра" по Тюменской области.

Специалисты советуют сажать луковицы, когда температура воздуха днем будет составлять 10°С. В нашем климатическом поясе это обычно конец сентября - начало октября. Если высадить тюльпаны раньше, они рискуют прорасти до наступления морозов и погибнуть в холода.

При выборе места посадки необходимо подобрать участок с рыхлым и воздухопроницаемым грунтом. Лучшими предшественниками для клумбы будут кабачки, тыквы, капуста, салатная зелень.

Не рекомендуется сажать тюльпаны в низинные участки. Весной при таянии снега и переизбытке влаги может произойти загнивание луковиц. Идеальным будет хорошо освещенное место, защищенное от ветра, с небольшим уклоном, благодаря которому вода не будет застаиваться в почве.

Агрономы советуют перед посадкой отсортировать луковицы и распределить их по размеру. Наиболее крупные начнут цвести уже в ближайший сезон, а совсем мелкие - через год. Для предотвращения заболеваний, луковицы предварительно можно замочить в "Фитоспорине" на полчаса.

Очень важно при посадке правильно определить глубину размещения луковицы. 2-3 высоты самой луковицы будет оптимальным. Вдавливать посадочный материал не нужно, пишет АиФ.