Тюменские педагоги рассказали, чему научились у своих учеников

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ролик, рассказывающий о том, чему современные школьники учат своих педагогов, появился в сообществе "Киберпатруль" Тюменской области" во ВКонтакте. Видео посвящено Дню учителя, участие в съемках приняли педагоги школ и учреждений среднего профессионального образования города, сообщает КП-Тюмень.

Так, учитель начальных классов гимназии №16, член совета молодых педагогов Тюмени Марго Каберти поделилась, что дети часто рассказывают ей о популярных блогерах, последних мировых событиях и о модных фразах. Она также замечает, что ребята обладают высокой эмпатией и способностью сопереживать.

"Однажды в нашем классе на полу появилась радуга. Она отражалась в окне, и одна из учениц сказала: "Осторожно, не наступите на радугу!". Меня очень тронуло такое бережное отношение к окружающему миру. Ведь радуга — это всего лишь красивое природное явление, которое не исчезнет, если на него наступить. Но такой трепет перед красотой меня очень порадовал", — рассказала Марго.

Учитель первой категории, педагог по игровым технологиям Тюменского колледжа производственных и социальных технологий Аза Марзаганова сказала, что работая с детьми и студентами, она всегда стремится быть собой. Ее восхищает открытость и смелость молодых людей, которые не боятся принимать решения и выражать свои мысли. По словам Азы, когда человек взрослеет, он начинает ставить перед собой барьеры, но у детей таких преград нет. Именно поэтому многие вещи даются им проще.

"На курсе "Разговоры о важном" мы обсуждали тему дружбы. Один из учеников высказал интересную мысль: друг — это батарейка, которая наполняет тебя энергией. Эта фраза меня очень впечатлила, и я поняла, что во взрослой жизни мы часто забываем о том, что наши настоящие источники силы — это близкие люди", — поделилась Аза.

Учитель начальных классов гимназии № 16, член совета молодых педагогов города Екатерина Мокина, отметила, что, несмотря на то, что знает своих учеников уже два года, каждый день открывает для нее новые грани их характера. В классе Екатерины дети сами устанавливают для себя правила. Одно из главных — "мы вместе, мы одна команда, и за все, что мы делаем, отвечаем все вместе".

"Ко Дню учителя мы пригласили педагогов, чтобы узнать, почему они выбрали эту профессию и что их вдохновляет в работе с учениками. Мы хотели подчеркнуть, что учителя — это не только наставники, но и вечные ученики. Они всегда открыты для новых идей и готовы учиться у своих подопечных. Этот взаимный процесс обогащает как учителей, так и учеников, создавая атмосферу уважения и доверия на уроках", — прокомментировала руководитель онлайн-проекта "Киберпатруль Тюменской области" София Картавых.