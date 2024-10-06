В Тюменском районе загорелся дачный дом

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дачный дом загорелся в СНТ Боровое Тюменского района утром 6 октября. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение на мансарде и первом этаже здания, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

Пожар тушили 12 единиц техники и 35 человек личного состава ГУ МЧС России по Тюменской области. К настоящему моменту пожар локализован на площади около 100 кв. м. Информация о пострадавших не поступала.