В Тюменском форуме "КПД" примут участие 50 экспертов из 15 субъектов России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия (архив)" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия (архив)"

50 уникальных экспертов примут участие в форуме креативных предпринимателей во втором форуме креативных предпринимателей "КПД" в технопарке Тюмени 11 и 12 октября. В их числе - представители отрасли из 15 субъектов России.

Как пояснил программный директор форума Наиль Хакимов, среди спикеров известные предприниматели и общественники.

"У нас будут эксперты – предприниматели, они же общественные деятели. К нам приедет Андрей Радаев, который возглавляет комиссию по креативным индустриям федерального сообщества "Опора России". Дмитрий Медведев из Калининграда поможет в обсуждении кино комиссии в Тюменской области. Практически все спикеры самостоятельно заявились на форум. При этом каждый из участников может привнести в него долю своей экспертности, вклад в развитие себя, своего бизнеса и креативных индустрий Тюменской области", - подчеркнул программный директор.

По его оценке, это говорит о большом интересе со стороны специалистов отрасли стороны к этому деловому событию и подтверждает большую востребованность форума.

"Основная особенность и сила форума будет в том, что люди смогут максимальное количество времени пообщаться , обменяться и совместно сгенерировать какие-то действительно интересные идеи, предложения и смыслы для развития креативных индустрий в Тюменской области", - уточнил Наиль Хакимов.

Отметим, на форуме креативных предпринимателей "КПД" представят стратегию развития КИ Тюменской области до 2030 года. Деловая программа включает пять направлений – это инструменты развития для креативного предпринимательства, привлечение кадров, партнерство, инвестиции и направление "Новый облик Тюмени", связанное с развитием города.

Для посещения мероприятий нужно зарегистрироваться на сайте форума.

Возрастное ограничение 14 +.

Оксана Корнеенкова