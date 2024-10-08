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В Краснодоне откроют сквер Дружбы с Тюменской областью

Общество, 14:47 08 октября 2024

скриншот видео t.me/tyumen_krasnodon | Фото: скриншот видео t.me/tyumen_krasnodon

Сквер Дружбы с Тюменской областью откроют в Краснодне через год. Для обсуждения горожанам представили два проекта будущего общественного пространства, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

Основой для сквера станет существующая аллея с макетом танка. Благоустроят ее при содействии региона-шефа.

"Это центральное место для горожан. Рядом с аллеей расположены Дворец культуры "Молодая гвардия" и государственные учреждения. Действительно здесь многие проходят. Мы очень рады, что в следующем году будет реализована программа по его улучшению. И рады, что оно состоится именно при участии Тюменской области – наших друзей", - подчеркнула заместитель главы Краснодонского муниципального округа Татьяна Галушкина.

Она отметила, что проекты выставлены на сайте муниципального образования. Тот проект, который получит наибольшую поддержку, и будут в итоге воплощен.

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# благоустройство , Краснодон , скверы

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