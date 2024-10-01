Более 120 тюменцев примут участие в первенстве города по гандболу

| Фото: Департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: Департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Первенство Тюмени по гандболу проходит на базе спортивной школы "Старт XXI век" с 10 по 13 октября.

Участвуют в соревнованиях более 120 юных тюменцев из детско-юношеского центра "Старт", спортивной школы "Старт XXI век", Областной федерации гандбола, а также начальной школы-детского сада № 76, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.

Первый день соревнований стартует 10 октября в 10 часов 30 минут. Торжественное открытие состоится 11 октября в 12 часов, в 13 часов продолжится борьба за первенство. 12 октября игры начнутся в 13 часов. В воскресенье начало в 8 часов 20 минут, закрытие соревнований состоится в 10 часов 20 минут.