"Школу счастливых педагогов" впервые проведут в Тобольске, Заводоуковске и Ишиме

| Фото: театральный центр «РяДом» | Фото: театральный центр «РяДом»

Впервые "Школа счастливых педагогов" состоится в Тобольске, Заводоуковске и Ишиме. В ней примет участие 120 человек – это воспитатели, учителя, педагоги дополнительного образования, сотрудники библиотек, лагерей, частных школ и все те, кто работает с детьми, сообщает пресс-служба театрального центра "РяДом".

Во время занятий и практик каждый из них сможет свежим взглядом посмотреть на свою педагогическую деятельность, понять, какие инструменты, основанные на театральных практиках, применимы в работе с детьми. Участников ожидают лекции по сторителлнингу, упражнения по снятию телесных зажимов, погружение в фокус формирования счастливого иммунитета.

Экспертами выступят руководитель музыкального театра "Соломинка" и театрального центра "РяДом" Надежда Соломатова, педагог по актерскому мастерству, актер, режиссер Андрей Голубенко и другие.

"Наша большая цель – показать инструменты, основанные на театральных практиках, которые развивают образовательную среду. Этот курс про то, как добавить в педагогическую деятельность новый взгляд, когда учитель не учит, а когда он совместно с учениками вступает в исследовательский процесс", – объясняет соорганизатор Светлана Ханжина.

Интенсив в Заводоуковске запланирован на 26 и 27 октября, в Тобольске – 14 и 15 декабря, в Ишиме – 15 и 16 февраля. Чтобы принять участие, необходимо подать заявку и дождаться приглашения от организаторов.

Напомним, что в течение нескольких лет руководители театрального центра "РяДом" успешно реализуют инновационную методику формирования "счастливого иммунитета" у детей, подростков и молодёжи. Она направлена на развитие эмоциональной устойчивости, здоровой коммуникации, самостоятельности, позитивного настроя. С этой методикой можно познакомиться на образовательном интенсиве. В 2022-2023 году школу посетили 100 тюменских педагогов.

Интенсив "Школа счастливых педагогов" проводится театральным центром "РяДом" при финансовой поддержке областного бюджета и фонда-оператора президентских грантов.