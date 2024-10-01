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В Тюменской области остановили пьяного юношу на машине отца

Происшествия, 21:13 09 октября 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

17-летний нетрезвый "бесправник" отстранен от участия в дорожном движении в Вагайском районе 9 октября. Юношу на автомобиле отца остановили на 53-м км автодороги Тобольск – Вагай, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Показания алкотестера составили 0,20 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Юноша пояснил, что возвращался домой в с. Куларово Вагайского района из гостей, где выпил спиртное.

В отношении молодого человека составлен административный материал за пьяную езду без прав. Обстоятельства, при которых юноша сел за руль, выясняются.

Решается вопрос о привлечении отца к административной ответственности за передачу транспорта сыну. Информация по данному факту направлена в ПДН.

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# Госавтоинспекция Тюменской области

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