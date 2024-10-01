На участке улицы Фармана Салманова в Тюмени откроют движение

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение транспортных средств на автомобильной дороге по ул. Фармана Салманова на участке от ул. Василия Подшибякина до ул. Уездной в Тюмени откроют 10 октября.

Дорожные работы на объекте завершены.

Об этом сообщает администрация города со ссылкой на департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, соблюдать Правила дорожного движения.