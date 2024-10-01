На участке улицы Фармана Салманова в Тюмени откроют движение
Общество, 22:23 09 октября 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Движение транспортных средств на автомобильной дороге по ул. Фармана Салманова на участке от ул. Василия Подшибякина до ул. Уездной в Тюмени откроют 10 октября.
Дорожные работы на объекте завершены.
Об этом сообщает администрация города со ссылкой на департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.
| Фото: администрация Тюмени
Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, соблюдать Правила дорожного движения.