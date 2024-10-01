Сквер имени почетного земляка открыли в Аромашево
Общество, 17:32 10 октября 2024
| Фото: из Telegram-канала главы Аромашевского рйона
Открытие сквера имени Николая Валенцева прошло на территории Аромашевской средней школы им. Героя Советского Союза Владимира Кармацкого 10 октября. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава района Игорь Власов.
Николай Валенцев - Почетный гражданин Аромашевского района, Заслуженный учитель РСФСР, Отличник народного просвещения.
"Воздать дань памяти пришли ученики, коллеги, родственники и земляки. Пусть это место станет настоящим символом благодарности и признания нашему земляку", - сказал Игорь Власов.