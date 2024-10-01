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Сквер имени почетного земляка открыли в Аромашево

Общество, 17:32 10 октября 2024

из Telegram-канала главы Аромашевского рйона | Фото: из Telegram-канала главы Аромашевского рйона

Открытие сквера имени Николая Валенцева прошло на территории Аромашевской средней школы им. Героя Советского Союза Владимира Кармацкого 10 октября. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава района Игорь Власов.

Николай Валенцев - Почетный гражданин Аромашевского района, Заслуженный учитель РСФСР, Отличник народного просвещения.

"Воздать дань памяти пришли ученики, коллеги, родственники и земляки. Пусть это место станет настоящим символом благодарности и признания нашему земляку", - сказал Игорь Власов.

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# Аромашевский район , скверы

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