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Пожар в СНТ “Корабельщик” в Тюмени ликвидирован

Происшествия, 16:46 10 октября 2024

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пожар в СНТ "Корабельщик" в Тюмени ликвидировали 10 октября. Пострадала женщина, ее госпитализировали, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о пожаре в одноэтажном кирпичном жилом доме на ул. Сосновой поступило в 9 часов.

По прибытию к месту вызова первых пожарных расчетов наблюдалось открытое горение в доме.

Огонь был оперативно ликвидирован на площади 25 квадратных метров. Всего в тушении пожара задействовали четыре единицы техники и 13 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области.

По предварительным данным, причиной пожара стала вспышка газовоздушной смеси.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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