Пожар в СНТ “Корабельщик” в Тюмени ликвидирован

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пожар в СНТ "Корабельщик" в Тюмени ликвидировали 10 октября. Пострадала женщина, ее госпитализировали, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о пожаре в одноэтажном кирпичном жилом доме на ул. Сосновой поступило в 9 часов.

По прибытию к месту вызова первых пожарных расчетов наблюдалось открытое горение в доме.

Огонь был оперативно ликвидирован на площади 25 квадратных метров. Всего в тушении пожара задействовали четыре единицы техники и 13 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области.

По предварительным данным, причиной пожара стала вспышка газовоздушной смеси.