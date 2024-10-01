  • 10 октября 202410.10.2024четверг
  • USD96,9483
    EUR106,4175
  • В Тюмени -1..-3 С 4 м/с ветер северо-восточный

Наряды ДПС несут службу на трассе Тюмень – Омск

Общество, 19:27 10 октября 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Наряды ДПС несут службу на 298-м и 303-м километрах федеральной трассы Тюмень – Омск в Ишимском районе 10 октября, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Автоинспекторы предупреждают водителей об осложнении дорожной обстановки – здесь идет снег с дождем, дорожное полотно мокрое, призывают к осторожности на трассе.

В сложных погодных условиях следует выбирать безопасную скорость, не совершать резких маневров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Госавтоинспекция Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
22:04 10.10.2024Тюменский сервис "Паводки" занял первое место на конкурсе "ПРОФ-IT.2024"
21:08 10.10.2024В Тюмени определили победителей регионального конкурса чтения по Брайлю
20:22 10.10.2024Тюменский опыт семейной реабилитации презентовали на форуме "Вместе — ради детей! Вместе в Год семьи"
20:03 10.10.2024Более 60 студентов принимают участие в слете "Территория безопасности" в Тюменской области