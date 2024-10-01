Наряды ДПС несут службу на трассе Тюмень – Омск
Общество, 19:27 10 октября 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Наряды ДПС несут службу на 298-м и 303-м километрах федеральной трассы Тюмень – Омск в Ишимском районе 10 октября, сообщает региональная Госавтоинспекция.
Автоинспекторы предупреждают водителей об осложнении дорожной обстановки – здесь идет снег с дождем, дорожное полотно мокрое, призывают к осторожности на трассе.
В сложных погодных условиях следует выбирать безопасную скорость, не совершать резких маневров.